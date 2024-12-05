Футбольный эксперт Александр Точилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о борьбе за первое место в РПЛ.

- Как считаете, «Зенит» сохранит первое место перед зимней паузой, учитывая, что играет с «Акроном»?

- Да, сохранит. «Акрон» – добротная команда, но «Зенит» в этом матче фаворит, хотя у питерцев наметился какой-то застой. Уже давно пишут, что команде не хватает мотивации, что надо отпустить половину бразильцев. А что касается предстоящей игры, питерцы получили болезненную пощечину от «Крыльев Советов», поэтому команда должна выйти на поле с желанием реабилитироваться.

- Вы согласны, что «Зениту» надо отпускать половину бразильцев и обновлять состав?

- Новые игроки появляются, но пока они не могут выйти на такой уровень, чтобы быть лидерами на поле. Вся нагрузка ложится на тот же костяк, но у него есть психологическое опустошение. Футболисты в этом чемпионате все выиграли, а других вызовов нет, с учетом отсутствия еврокубков.

- Покупка Соболева – главное трансферное разочарование «Зенита» за последнее время?

- Все ждут, что купили Соболева, и он с первого матча должен показывать результат. Когда купили Кассьерру, у него тоже первый сезон в «Зените» не сложился. Надо смотреть по весне, как Александр будет выглядеть. Возможно, именно весной он оправдает надежды, которые на него возлагают.

- Кто для вас фаворит в матче «Краснодар» - «Локомотив»?

- Хозяева. «Локомотив» после паузы на сборную лихорадит. Он разгромно уступил «Спартаку», затем проиграл «Химкам». У «железнодорожников» наступил спад в плане качества игры и результатов. А что касается «быков», после оплеухи от «Спартака» на своем поле они приложат все усилия, чтобы не выпасть из золотой гонки. Есть ли у «Краснодара» спад? Трудно сказать.

- В последних трех матчах с «Рубином», «Химками» и «Спартаком» южане теряли очки, набрав всего два бала.

- Возможно, да, это спад. Он связан с давлением на команду из-за того, что долго не было поражений. Отношение соперников поменялось. Плюс у «быков» ограниченная обойма футболистов, на которых делается ставка. Понятно, что пройти такой большой отрезок чемпионата без сбоев невозможно. Вот под конец первой части сезона они и просели. Но не по игре. В той же встрече со «Спартаком», если бы южане первыми забили, неизвестно, как бы пошла дальше игра. А так гости открыли счет, почувствовали преимущество и развили его. Поэтому спад «Краснодара» вполне объясним.

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- Зато «Спартак» разыгрался. Рассматриваете его, как претендента на золото в этом сезоне?

- «Красно-белые», как «Динамо», играют волнообразно, чередуя хорошие отрезки с провальными. Чтобы биться за чемпионство, команда должна стабилизировать игру, чтобы не было перепадов. Почему «Краснодар» является главным конкурентом для «Зенита»? Потому что он стабилен.

Елена Григорьевская