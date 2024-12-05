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Тюкавин: «Предлагаю «Динамо» арендовать Захаряна»

05 Декабря 2024 • 13:48 Комментировать

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин считает, что московскому клубу стоит задуматься об аренде полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна.

«Хочу, чтобы он вернулся. Я об этом уже в клубе говорю — может, вернуть его в аренду? Не знаю, согласится ли он. Я бы только с удовольствием поиграл с ним», - цитирует Тюкавина «РБ Спорт».

Захарян пока не может найти себя в испанском клубе, российского полузащитника регулярно мучают травмы. Арсен перешёл в «Реал Сосьедад» из «Динамо» летом прошлого года, сумма трансфера составила порядка 13 миллионов евро, за это время он успел сыграть 29 матчей в чемпионате Испании, забил один гол и отдал две результативные передачи.

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Динамо Москва Арсен Захарян Константин Тюкавин ещё теги
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