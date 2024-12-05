Тренер «Зенита» Семак: «Что значит «чемпионская игра»?

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мыслями об игре своей команды в сезоне-2024/2025.

«Критики говорят, что нет чемпионской игры? Что значит «чемпионская игра»? Команда больше всех забивает, меньше всех пропускает. Все идет нормально, хотя понимаем, что борьба впереди», - передает слова главного тренера «Спорт-Экспресс».

В ближайшем поединке Российской премьер-лиги «Зенит» на домашнем стадионе «Газпром Арена» примет тольяттинский «Акрон». Встреча состоится 7 декабря и начнется в 16:30 по московскому времени.

По итогам 17 туров питерцы лидируют в таблице, а «Акрон» занимает девятую строчку.