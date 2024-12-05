Черчесов выступил против трансфера Тюкавина

Наставник сборной Казахстана Станислав Черчесов в разговоре с представителями СМИ поделился мыслями касательно будущего центрфорварда московского «Динамо» Константина Тюкавина.
«Я рад за него, что он выиграл премию [«Джентльмен года»]. Не надо Тюкавина никуда отправлять. Пускай он играет. Все остальное придет само собой», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».
В текущем сезоне 22-летний россиянин поучаствовал в 20 поединках «Динамо». Тюкавин отметился шестью забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Срок трудового договора между сторонами истекает в конце июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 16 миллионов евро.
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