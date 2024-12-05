Губерниев: «Не вижу у «Локомотива» надлома»

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал серию поражений московского «Локомотива».

«Люди молодые, и не все выдерживают этот, в хорошем смысле, марафон Кубка и чемпионата, но я не вижу надлома у команды. Они в себя придут и будут бороться за медали», - приводит слова Губерниева Metaratings.

«Локомотив» опустился на четвёртое место в турнирной таблице после серии из двух поражений подряд в рамках Российской премьер-лиги. Помимо этого, «железнодорожники» вылетели в Путь Регионов Кубка России, проиграв московскому «Динамо» по сумме двух встреч.

В воскресенье, 8-го декабря, «Локомотив» ждёт ещё одна проверка на прочность, «железнодорожникам» предстоит сыграть на выезде против «Краснодара».