Булыкин: «Зенит» должен обыгрывать все команды»

Экс-игрок московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем поединке между петербургским «Зенитом» и тольяттинским «Акроном» в рамках 18-го тура Премьер-лиги.

«Зенит» должен обыгрывать все команды, если собирается становиться чемпионом. Питерцы должны обыгрывать «Акрон» с преимуществом и уходить на зимний перерыв на первом месте», - передает слова эксперта «Чемпионат».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, а «Акрон» находится на девятой строчке. Поединок между «сине-бело-голубыми» и командой из Тольятти пройдет в субботу, 7 декабря, начало запланировано в 16:30 по московскому времени.