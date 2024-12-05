Семак рассказал, что думает о полузащитнике «Зенита» Ерохине

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о полузащитнике команды Александре Ерохине.

«Ерохин - опытный игрок, который является примером для молодых футболистов. Он выкладывается на 100%. Результаты, которые он показывает, абсолютно заслуженные», - цитирует главного тренера команды «Чемпионат».

В нынешнем сезоне РПЛ 35-летний хавбек поучаствовал в 14 поединках. Александр записал на свой счет два забитых мяча.

После 17 туров чемпионата России петербургская команда набрала 39 баллов и лидирует в турнирной таблице. «Зенит» опережает идущий вторым «Краснодар» на одно очко.