Семак ответил на вопрос о Ду Кейросе

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мыслями насчет потенциального возвращения полузащитника Ду Кейроса в стан «сине-бело-голубых».
«По Ду Кейросу ничего не решено, мы будем обсуждать это с трансферным комитетом. Поедем на сборы. Там подумаем и решим, кто будет готовиться ко второй части чемпионата», - цитирует специалиста «Чемпионат».
Напомним, что бразильский «Гремио» досрочно приостановил аренду футболиста.
Ду Кейрос перебрался в «Зенит» летом 2023 года. За петербургскую команду полузащитник провел 16 поединков, отметившись одним забитым мячом. Трудовое соглашение бразильца с «сине-бело-голубыми» истекает летом 2028 года.
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