Гаджиев высказался о прогрессе футболистов махачкалинского «Динамо»

Президент «Динамо» из Махачкалы Гаджи Гаджиев высказался о прогрессе своих футболистов.

«Думаю, что наши футболисты спрогрессировали за время игры в РПЛ. У ребят не все получается, но они стали чуть лучше. Это факт», - цитирует Гаджиева Metaratings.

Напомним, что дагестанский клуб вышел в Российскую премьер-лигу по итогам прошлого сезона, в действующем розыгрыше элитного российского дивизиона «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице, но отрыв от зоны стыковых матчей составляет всего лишь один зачётный балл.

В субботу, 7-го декабря, в заключительном для себя матче перед зимним перерывом «Динамо» на своём поле примет казанский «Рубин».