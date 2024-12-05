Тарханов высказался о матче «Краснодара» и «Локомотива»

Экс-наставник екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов высказался насчет поединка 18-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и столичным «Локомотивом».

«Не думаю, что у «Краснодара» и «Локомотива» большой спад, - команды просто провели неудачные игры. «Быки» соберутся после поражения и будут иметь преимущество в матче», - приводит слова эксперта «Чемпионат».

Матч между «Краснодаром» и «Локомотивом» пройдет в ближайший уик-энд. Начало поединка запланировано в 19:30 по московскому времени. Перед этой встречей подопечные Мурада Мусаева занимают второе место в турнирной таблице, а «железнодорожники» располагаются на четвертой позиции.