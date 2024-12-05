Кассьерра вспомнил о сенсации с «Крыльями Советов»

Форвард петербургского «Зенита» Матео Кассьерра вспомнил о недавнем домашнем поражении от самарских «Крыльев Советов» в поединке 17-го тура Российской премьер-лиги.

«Был сложный матч, мы прекрасно понимаем, что упустили возможность победить в домашних стенах, порадовать болельщиков. Но это уже прошлое, сейчас - важная игра впереди», - передает слова колумбийского нападающего пресс-служба «сине-бело-голубых».

Напомним, что «Зенит» проиграл в родных стенах «Крыльям Советов» со счетом 2:3. В следующем матче питерцам будет противостоять тольяттинский «Акрон».

По итогам 17 туров Премьер-лиги команда Сергея Семака с 39 очками занимает первое место в таблице.