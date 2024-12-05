Гришин: «Файзуллаев достоин перехода в «Монако»

Экс-игрок московского ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о потенциальном трансфере хавбека Аббосбека Файзуллаева в «Монако».

«Если у ЦСКА есть предложение по Файзуллаеву от «Монако», то это хорошо. Файзуллаев - один из лидеров ЦСКА в атаке, поэтому он достоин перехода в «Монако», - передает слова эксперта «Чемпионат».

В текущем сезоне Премьер-лиги 21-летний полузащитник сыграл 15 матчей, в которых записал на свой счет два забитых мяча и три голевые передачи.

После 17 туров чемпионата России «армейский» коллектив набрал 28 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице.