Тюкавин: «Зенит» теряет очки, я не вижу никакой гегемонии»

«После 3-4-го тура говорили про гегемонию «Зенита». В итоге «Зенит» теряет очки, и я не вижу никакой гегемонии. Борьба в этом сезоне есть и будет серьёзнее, чем в прошлом», - передает слова нападающего «РБ Спорт».