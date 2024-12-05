Тюкавин: «Зенит» теряет очки, я не вижу никакой гегемонии»

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин дал комментарий насчет чемпионской гонки в нынешнем сезоне Премьер-лиги.
«После 3-4-го тура говорили про гегемонию «Зенита». В итоге «Зенит» теряет очки, и я не вижу никакой гегемонии. Борьба в этом сезоне есть и будет серьёзнее, чем в прошлом», - передает слова нападающего «РБ Спорт».
Напомним, что в рамках 17-го тура чемпионата России петербургский клуб на домашнем стадионе принимал самарские «Крылья Советов». Подопечные Сергея Семака потерпели сенсационное поражение со счетом 2:3. В настоящий момент питерцы с 39 баллами располагаются на первой позиции в таблице, опережая ближайшего преследователя на одно очко.
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