Булыкин: «Динамо» должно обыгрывать «Химки»

В рамках 18-го тура чемпионата России столичное «Динамо» померяется силами с подмосковными «Химками». Об этом поединке поделился мнением футбольный эксперт Дмитрий Булыкин.

«Если защитники «Химок» будут играть с «Динамо» как с «Локомотивом», то вполне возможно, что химчане одержат победу. Но, конечно, «Динамо» должно обыгрывать «Химки», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Матч «Динамо» против «Химок» состоится на стадионе «ВТБ Арена» в воскресенье, 8 декабря, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Хозяева занимают пятое место в турнирной таблице, а гости располагаются на 13-й строчке.