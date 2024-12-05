Тарханов: «ЦСКА нельзя проигрывать «Факелу»

Футбольный специалист Александр Тарханов поделился мыслями насчет предстоящего поединка между воронежским «Факелом» и московским ЦСКА в рамках 18-го тура чемпионата России.

«ЦСКА сильнее, но воронежцы неплохо выглядят благодаря борьбе и самоотдаче. «Армейцам» нельзя проигрывать, иначе команда далеко отстанет от лидеров в таблице», - передает слова специалиста «Чемпионат».

Матч «Факела» против ЦСКА состоится в воскресенье, 8 декабря. Начало поединка запланировано в 16:30 по московскому времени. Перед этим поединком воронежская команда занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «армейцы» располагаются на шестой позиции.