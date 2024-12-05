Семак дал комментарий перед игрой с «Акроном»

Рулевой петербургского «Зенита» Сергей Семак в беседе с журналистами высказался насчет предстоящего поединка против тольяттинского «Акрона» в рамках 18-го тура чемпионата России.

«Любая команда старается использовать лучшие качества своих футболистов. «Акрон» в том числе. Что касается рисунка игры, на этот вопрос даст ответ только сам матч. Будем готовиться», - приводит слова российского специалиста «Чемпионат».

Матч «Зенита» и «Акрона» состоится на стадионе «Газпром Арена» в субботу, 7 декабря. Начало поединка запланировано в 16:30 по московскому времени.

По итогам 17 туров Премьер-лиги питерцы лидируют в турнирной таблице РПЛ, а тольяттинский клуб идет на девятом месте.