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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак дал комментарий перед игрой с «Акроном»

05 Декабря 2024 • 12:18 Комментировать

Рулевой петербургского «Зенита» Сергей Семак в беседе с журналистами высказался насчет предстоящего поединка против тольяттинского «Акрона» в рамках 18-го тура чемпионата России.

«Любая команда старается использовать лучшие качества своих футболистов. «Акрон» в том числе. Что касается рисунка игры, на этот вопрос даст ответ только сам матч. Будем готовиться», - приводит слова российского специалиста «Чемпионат».

Матч «Зенита» и «Акрона» состоится на стадионе «Газпром Арена» в субботу, 7 декабря. Начало поединка запланировано в 16:30 по московскому времени.

По итогам 17 туров Премьер-лиги питерцы лидируют в турнирной таблице РПЛ, а тольяттинский клуб идет на девятом месте.

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