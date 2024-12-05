Тарханов: «Зенит» не допустит такой оплошности, как в игре с «Крыльями»

Экс-наставник екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов высказался о поединке между петербургским «Зенитом» и тольяттинским «Акроном» в рамках 18-го тура чемпионата России.

«Зенит» не допустит такой оплошности, как в игре с «Крыльями». Мне нравится, как играют тольяттинцы, но питерцы не допустят того, чтобы проиграть два матча подряд дома», - передает слова специалиста «Чемпионат».

Матч «Зенита» и «Акрона» состоится на стадионе в Санкт-Петербурге в субботу, 7 декабря. Начало встречи запланировано в 16:30 по московскому времени.

Перед этой игрой хозяева занимают первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а гости располагаются на девятой строчке.