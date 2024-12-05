Семак назвал потери «Зенита» перед «Акроном»

Рулевой петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о том, кто из футболистов команды не сможет принять участия в поединке 18-го тура Премьер-лиги с тольяттинским «Акроном».

«Не сможет помочь Алип. У него серьёзная травма. Главное - перелома нет. По Эраковичу примем решение сегодня-завтра. Он готовится в общей группе», - передает слова специалиста «Чемпионат».

Матч «Зенита» против «Акрона» состоится на стадионе «Газпром Арена» в субботу, 7 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. В преддверии этой встречи подопечные Семака с 39 очками лидируют в турнирной таблице, а тольяттинская команда (19) находится на девятой строчке.