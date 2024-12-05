Булыкин высказал мнение о матче «Краснодар» - «Локомотив»

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мыслями насчет поединка 18-го тура Премьер-лиги между «Локомотивом» и «Краснодаром».

«Обе команды будут прилагать максимум усилий, чтобы забрать три очка и с хорошим настроением уйти в отпуск, а потом во второй части сезона продолжить погоню за лидерами», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Матч состоится на стадионе в Краснодаре в воскресенье, 8 декабря, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. В преддверии этого поединка «Краснодар» с 38 баллами занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «железнодорожники» с 34 очками идут на четвертой позиции.