Тюкавин высказался о возможном переходе Глебова в «Динамо»

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о возможном трансфере полузащитника «Ростова» Данила Глебова.

«Наверное, он бы усилил нас. Одно дело играть в «Ростове», другое — в команде, которая борется за топ-3. Если Глебов придет к нам, будем только рады», - приводит слова Тюкавина «РБ Спорт».

25-летний Глебов сыграл 22 матча за «Ростов» во всех турнирах нынешнего сезона, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Действующее соглашение российского полузащитника с клубом рассчитано до 30 июня 2028 года, а портал Transfermarkt оценивается стоимость футболиста в восемь миллионов евро.