Беляев: «Молодёжь у «Локомотива» высшей пробы»

Бывший защитник «Локомотива» Максим Беляев лестно высказался о работе главного тренера «железнодорожников» Михаила Галактионова с молодыми футболистами.

«Самые талантливые ребята проходили через руки Галактионова, поэтому он понимает, как подбирать к ним ключи, а молодёжь у «Локомотива» сейчас высшей пробы», - приводит слова Беляева Metaratings.

Отметим, что одним из главных открытий сезона является молодой полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков, записавший на свой счёт 10 голов и 6 голевых передач в 16 матчах Российской премьер-лиги.

После 17 туров «Локомотив» под руководством Галактионова занимает четвёртое место в турнирной таблице.