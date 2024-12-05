Черчесов оценил игру «Спартака»

Наставник сборной Казахстана Станислав Черчесов поделился мнением о выступлении московского «Спартака» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Много игр «Спартака» не видел. Но видел отрезки, видел результат. В последних матчах «Спартак» показывает хороший футбол», - передает слова специалиста «Чемпионат».

Последний матч «красно-белые» провели против «Краснодара» на выезде. Подопечные Деяна Станковича отпраздновали крупную победу со счетом 3:0.

После 17 туров чемпионата России «народная команда» набрала 34 балла и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидера на пять очков.