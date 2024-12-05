Черчесов: «У меня нет фаворита в РПЛ»

Бывший наставник сборной России, а ныне рулевой национальной команды Казахстана Станислав Черчесов оценил борьбу в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.
«Меня ничего не удивляет в нынешнем сезоне РПЛ. Первая часть чемпионата заканчивается. Видно, что ни одна команда не проходит без спадов. У меня нет фаворита в РПЛ», - передает слова специалистам «Чемпионат».
После 17 туров Российской премьер-лиги первое место в турнирной таблице занимает петербургский «Зенит», на счету которого 39 баллов. Вторым идет «Краснодар» с 38 очками. Тройку призеров замыкает московский «Спартак», в активе которого 34 балла.
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