Игрок «Спартака» Маркиньос назвал лучшую команду России

Бразильский хавбек Маркиньос, выступающий за московский «Спартак», высказался о борьбе за чемпионский титул в сезоне-2024/2025.

«Первое: «Спартак» - лучшая команда России. Второе: «Спартак» всегда играет от всего сердца. Третье: у нас замечательный тренер», - передает слова полузащитника телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что в последнем матче чемпионата России «Спартак» на выезде крупно переиграл «Краснодар» со счетом 3:0.

После 17 туров Премьер-лиги подопечные Деяна Станковича набрали 34 очка и занимают третье место в турнирной таблице. «Красно-белые» отстают от лидирующего «Зенита» на пять баллов.