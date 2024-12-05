Тюкавин: «Личка сломал стол в перерыве матча со «Спартаком»

Нападающий московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин рассказал об эмоциональности главного тренера клуба Марцела Лички.

«В матче со «Спартаком» на их поле — в раздевалке Марцел сломал стол, это было в прошлом сезоне. И макет на разборе одной из игр сломал. Когда он кипит, может такое произойти», - цитирует Тюкавина «РБ Спорт».

«Динамо» под руководством Лички заняло третье место по итогам прошлого сезона, упустив чемпионство в последнем туре. В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги москвичи занимают пятое место в турнирной таблице, а отставание от лидирующего «Зенита» составляет уже семь зачётных баллов.