Московский «Спартак» проявляет заинтересованность к полузащитнику аргентинского «Ривер Плейт» Сантьяго Симону. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

При этом, согласно нашей информации, никаких решений по трансферу не будет приниматься до назначения нового спортивного директора. Напомним, что недавно с поста спортида «красно-белых» был уволен португальский функционер Томаш Амарал.

Симон связан контрактными обязательствами с «Ривер Плейт» до середины 2026 года. Трансферная стоимость футболиста составляет четыре миллиона евро.

По итогам 17 туров РПЛ «Спартак» с 34 очками занимает третье место в таблице.