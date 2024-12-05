Черчесов прокомментировал заявление Федорищева о коррупции

Российский специалист Станислав Черчесов, ныне занимающий пост главного тренера сборной Казахстана, поделился мнением о словах губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции.
«Я видел заявление Федорищева. Но не знаю, о чём оно. Я это слышал и видел, но не сталкивался. Не удивлён этим. Он губернатор - знает, о чём говорит. Дождёмся, чем это закончится», - передает слова специалиста «Чемпионат».
Ранее губернатор заявил о долге «Крыльев Советов» в размере 36 миллионов рублей. Федорищев передал факты в правоохранительные органы.
По итогам 17 туров РПЛ «Крылья Советов» занимают десятое место в таблице.
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