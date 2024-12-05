Черчесов прокомментировал заявление Федорищева о коррупции

«Я видел заявление Федорищева. Но не знаю, о чём оно. Я это слышал и видел, но не сталкивался. Не удивлён этим. Он губернатор - знает, о чём говорит. Дождёмся, чем это закончится», - передает слова специалиста «Чемпионат».