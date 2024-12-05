Ветеран «Спартака» отреагировал на заявление губернатора Самарской области Федорищева

Экс-игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на заявления губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в российском футболе.

«Теперь будут разбираться, надо довести дело до конца. Не думаю, что это попытка слить «Крылья Советов». Губернаторы приходят и уходят, а «Крылья Советов» существуют», - передает слова эксперта «РИА Новости Спорт».

После 17 туров Российской премьер-лиги самарская команда с 18 баллами занимает десятое место в турнирной таблице. Подопечные Игоря Осинькина следующий матч в чемпионате России проведут на выезде с «Ростовом». Игра пройдет в субботу, 7 декабря.