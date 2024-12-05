Тренер «Акрона» оценил результат команды в РПЛ

Наставник тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал выступление своей команды в первой половине нынешнего сезона Российской премьер-лиги.
«Как минимум заслужили это место. Могли показать больше, могли сыграть лучше, как мне кажется. Оценю первую часть сезона на три с половиной. Надеюсь, будет лучше», - высказался специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».
После 17 туров чемпионата России тольяттинская команда набрала 19 баллов и занимает девятое место в турнирной таблице. В следующем поединке Премьер-лиги «Акрон» на выезде сыграет против петербургского «Зенита». Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в субботу, 7 декабря.
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