Талалаев: «ЦСКА должен быть в тройке»

Рулевой «Балтики» Андрей Талалаев поделился мнением об игре московского ЦСКА в нынешнем сезоне.
«Меня удивляет качество игры ЦСКА. Все нахваливали, нахваливали, но вот мы видим, что происходит. По составу они должны быть в тройке», - высказался специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что в последнем поединке «армейцы» расписали мировую с «Рубином» со счетом 2:2. В настоящий момент ЦСКА с 28 набранными баллами занимает шестую строчку в турнирной таблице. В следующей встрече московская команда на выезде померяется силами с воронежским «Факелом». Игра пройдет 8 декабря.
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