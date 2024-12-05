Круче Дзюбы и Вагнера Лава: Нападающий «Спартака» установил рекорд всех времён

Форвард столичного «Спартака» Манфред Угальде вошел в историю после дубля в поединке 17-го тура чемпионата России с «Краснодаром». Об этом рапортует телеграм-канал «100 бомбардиров».

Угальде стал первым футболистом в истории чемпионата России, который отметился восемью голами в трех поединках подряд. Ранее Артёму Дзюбе, Сейду Думбия, Вагнеру Лаву и Игорю Симутенкову удавалось забить семь мячей за три встречи кряду.

В нынешнем сезоне Манфред поучаствовал в 21 поединке «красно-белых», отметившись 15 забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Трудовое соглашение между сторонами истекает летом 2028 года.