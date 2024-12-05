Мартынович: «Все хотят, чтобы «Краснодар» прервал гегемонию «Зенита»

Бывший футболист «Краснодара» Александр Мартынович поделился мнением о результатах «быков» в нынешнем розыгрыше чемпионата России.
«Отлично оцениваю результаты «Краснодара». Все ждём, когда они шагнут вперёд на одну строчку. За «Краснодар» болеет большая часть России. Все хотят, чтобы прошла гегемония одной команды», - приводятся слова Александра на страницах «Чемпионата».
В последней встрече чемпионата России краснодарский коллектив на домашнем стадионе встречался с московским «Спартаком». Подопечные Мурада Мусаева потерпели поражение со счетом 0:3. По итогам 17 туров Премьер-лиги «быки» с 38 очками занимают второе место в турнирной таблице.
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