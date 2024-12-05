Мартынович: «Все хотят, чтобы «Краснодар» прервал гегемонию «Зенита»

«Отлично оцениваю результаты «Краснодара». Все ждём, когда они шагнут вперёд на одну строчку. За «Краснодар» болеет большая часть России. Все хотят, чтобы прошла гегемония одной команды», - приводятся слова Александра на страницах «Чемпионата».