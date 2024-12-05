Мартынович высказался об игре Дзюбы

Бывший футболист казанского «Рубина» Александр Мартынович поделился мнением об уровне игры форварда тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы.
«Нисколько не удивлён, что Дзюба конкурентоспособен в РПЛ. Мы все знаем уровень Артёма. У него же была личная задача остаться в Премьер-Лиге, чтобы побить рекорд Лоськова», - передает слова Мартыновича «Чемпионат».
Дзюба пополнил ряды тольяттинского коллектива по ходу сезона-2024/2025. Нападающий заключил с «Акроном» трудовое соглашение до середины следующего года.
В текущем сезоне Премьер-лиги форвард провел девять поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.
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