Мартынович высказался об игре Дзюбы

«Нисколько не удивлён, что Дзюба конкурентоспособен в РПЛ. Мы все знаем уровень Артёма. У него же была личная задача остаться в Премьер-Лиге, чтобы побить рекорд Лоськова», - передает слова Мартыновича «Чемпионат».