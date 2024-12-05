Абаев: «Гол Лещука достоин мировых хайлайтов»

Экс-голкипер столичного «Локомотива» Илья Абаев высказался о голе вратаря «Динамо» Игоря Лещука в поединке 17-го тура чемпионата России с грозненским «Ахматом». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Гол Лещука достоин мировых хайлайтов. Тем более его гол принес очки команде. Такое событие точно привлекает к себе внимание. Гол Лещука точно в российскую историю войдет», - передает Legalbet слова голкипера.

Стоит отметить, что Лещук стал первым голкипером в чемпионате России, забившим гол с игры.

По итогам 17 туров Российской премьер-лиги «Динамо» набрало 32 балла и занимает пятое место в турнирной таблице.