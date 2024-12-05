Ледяхов: «Не вижу прогресса ЦСКА с Николичем»

Футбольный эксперт Игорь Ледяхов в беседе с журналистами поделился мнением о нынешнем наставнике московского ЦСКА Марко Николиче.

«Что думаю о Николиче? Ну тренер и тренер. Не вижу прогресса. Мне непонятно увольнение Федотова. При нем команда выглядела достаточно убедительно. Сейчас они менее убедительны», - цитирует эксперта Legalbet.

45-летний сербский специалист занял пост главного тренера московского клуба летом 2024 года. После 17 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 28 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице. «Армейцы» отстают от лидирующего «Зенита» на 11 пунктов. В следующем матче РПЛ москвичи на выезде сыграют с воронежским «Факелом».