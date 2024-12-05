Ледяхов: «ЦСКА на том месте, на котором и должен находиться»

Экс-тренер столичного «Спартака» Игорь Ледяхов в разговоре с представителями СМИ поделился мнением об игре московского ЦСКА в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«ЦСКА на том месте, на котором и должен находиться. Они шестые по составу и по игре. ЦСКА не хватает качественных футболистов. Команда несбалансированная во всех линиях», - передает слова эксперта Legalbet.

По итогам 17 туров Российской премьер-лиги «армейцы» набрали 28 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. В следующем поединке чемпионата России ЦСКА на выезде встретится с воронежским «Факелом». Матч пройдет 8 декабря и начнется в 16:30 по московскому времени.