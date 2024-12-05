Экс-игрок «Динамо»: «Большие перспективы Тюкавина никуда не делись»

Экс-футболист московского «Динамо» Александр Сапета прокомментировал игру нападающего «бело-голубых» Константина Тюкавина в нынешнем сезоне.
«У Кости все будет нормально. У него есть стержень и характер. Все знают, какую игру он может показывать. Поэтому большие перспективы Тюкавина никуда не делись», - приводит слова Сапеты Legalbet.
В нынешнем сезоне Константин поучаствовал в 20 поединках московского коллектива. Нападающий отметился шестью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.
По итогам 17 туров чемпионата России «Динамо» с 32 очками занимает пятое место в турнирной таблице.
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