Олусегун: «Краснодар» - фаворит в борьбе за чемпионство»

Вингер «Краснодара» Олакунле Олусегун высказался насчет борьбы за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.
«Для нас все складывается неплохо. В первом круге мы восхищали своей игрой, не проиграли ни одного матча. Могу сказать, что считаю «Краснодар» фаворитом в борьбе за чемпионство», - передает Legalbet слова Олусегуна.
В последнем поединке чемпионата России краснодарская команда на домашнем стадионе потерпела крупное поражение от московского «Спартака» со счетом 0:3. После 17 туров Премьер-лиги «быки» набрали 38 баллов и занимают второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет одно очко.
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