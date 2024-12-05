​Бобёр верит в «Крылья Советов»

Недавно самарские «Крылья Советов» преподнесли сенсацию в Санкт-Петербурге, обыграв чемпиона страны «Зенит» со счётом 3:2. Теперь, накануне восемнадцатого, последнего в этом календарном году тура, бывший игрок самарцев Антон Бобёр уверен в том, что «Крыльям» по силам справиться и с «Ростовом»:

- в Самаре сейчас думают о футболе, а не об обстановке вокруг. Приложенные усилия вылились в результат и придали эмоции, позволяющие двигаться дальше, достойно закончить первую часть сезона и уйти на зимний перерыв. Поэтому я уверен, что «Крылья Советов» имеют шансы обыграть «Ростов», - цитирует слова Бобра РБ Спорт.

Команды сыграют между собой в субботу, седьмого декабря в Ростове-на-Дону. Сейчас «Крылья Советов» занимают десятое место в турнирной таблице российского чемпионата.