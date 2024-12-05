​Тарханов приятно удивлён игрой Барко и Угальде

Московский «Спартак» выиграл пять последних матчей в чемпионате России, и многие связывают это с удачной игрой форвардов клуба - Манфреда Угальде и Эсекьеля Барко. Своими наблюдениями решил поделиться также известной отечественный специалист Александр Тарханов. Он приятно удивлён тем, как Угальде и Барко быстро принимают решения на поле, в частности бьют по мячу без промедления. Именно потому им часто удаётся застать вратарей врасплох:

- Как забил «Спартак» третий гол «Краснодару»: Барко вел-вел мяч и без замаха пробил. Вратарь даже не успел ничего сделать. Нашел пространство, момент для удара. Угальде так же быстро обрабатывает и бьет. Другие этого не умеют, - цитирует слова Тарханова Vprognoze.ru.