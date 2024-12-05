​Садыгов: «Главное - правильно настроиться»

В российском чемпионате наступает пора восемнадцатого тура, после которого команды уйдут на долгую зимнюю паузу вплоть до марта. «Химкам» предстоит сыграть с московским «Динамо» черно-красные подходят к этому матчу с воодушевлением, так как в предыдущем туре обыграли московский «Локомотив». Тем не менее, нападающий «Химок» Илья Садыгов считает, что шапкозакидательские настроения могут помешать его команде добиться достойного результата

- Главное, чтобы «Химки» правильно настроились на матч с «Динамо». Можно подумать, что после победы над «Локомотивом» и динамовцев обыграем. Но все равно надо в первую очередь от себя отталкиваться и понимать, что бело-голубые являются соперником очень высокого уровня, - цитирует слова Садыгова РБ Спорт.

Игра состоится в воскресенье, 8 декабря.