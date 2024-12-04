«Динамо» может расстаться с нападающим

Из московского «Динамо» может уйти нападающий. Речь идет о 25-летнем форварде Вячеславе Грулёве.

Согласно сведениям Metaratings.ru, клубы Российской премьер-лиги проявляют заинтересованность в трансфере игрока. Сам Грулёв готов продолжить карьеру в другой команде. За первую команду «Динамо» Вячеслав выступает с 2019 года.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги нападающий провел четыре поединка, не отметившись голевыми действиями.

По итогам 17 туров чемпионата России «Динамо» набрало 32 балла и занимает пятое место в турнирной таблице. Подопечные Марцела Лички отстают от лидирующего «Зенита» на семь очков.