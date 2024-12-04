Павлюченко: «Я бы хотел, чтобы «Спартак» был чемпионом»

Экс-футболист московского «Спартака» Роман Павлюченко в разговоре с представителями СМИ поделился мыслями насчет чемпионской гонки в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Я бы хотел, чтобы «Спартак» был чемпионом. «Зениту» надо уже чуть-чуть передохнуть, потому что с каждым годом интерес к чемпионату пропадает», - передает слова Павлюченко Sport24.

После 17 туров чемпионата России «красно-белые» набрали 34 балла и занимают третье место в турнирной таблице. Подопечные Деяна Станковича отстают от лидирующего «Зенита» на пять очков. В следующем поединке Премьер-лиги «народная команда» на домашнем стадионе встретится с «Пари НН». Игра пройдет 7 декабря.