​Селюк: «Ари - шарлатан»

Известный российский футбольный агент Дмитрий Селюк очень скептически относится к назначению в московское «Торпедо» бразильского экс-футболиста «Краснодара» Ари. Напомним, что тот был назначен спортивным директором клуба во вторник, третьего декабря. Селюк не сомневается в том что на своём новом поприще Ари не преуспеет, а, скорее, наоборот.

- Ари больше карнавальщик и шоумен. Понятно, что он ни хрена не понимает ни в Первой лиге, ни в чём другом. Но, я уверен, что сейчас особенно после высказываний про Погба, видно, что пришёл чистый шарлатан, - цитирует слова Селюка Vprognoze.ru.

Ари выступал за «Краснодар» с 2013 по 2021 год.