Талалаев – о «Локомотиве»: «Молодость и стабильность – разные понятия»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о московском «Локомотиве». «Железнодорожники» бодро начали сезон, однако в последних турах Российской премьер-лиги сдали.

«Мне кажется, что Галактионов произвел фурор в чемпионате России. Если бы у него было еще парочку игроков более стабильных… Потому что молодость и стабильность — разные понятия», - делится Талалаев для телеканала «Матч ТВ».

В 18-м туре «Локо» предстоит сыграть на выезд с другим клубом, который переживает в последние времена спад – «Краснодаром».

В турнирной таблице «Локомотив» опустился на четвёртом месте.