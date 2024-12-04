Червиченко: «Мусаев не способен привести «Краснодар» к победе»

Экс-президент столичного «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с журналистами поделился мнением о работе главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.
«Моё мнение не меняется, всему виной - Мусаев. Это тренер, который разбирается в тактике, игровых ситуациях. Но он не способен в решающий момент привести команду к победе», - приводит слова Червиченко «Чемпионат».
В последнем матче краснодарский коллектив на домашнем стадионе принимал московский «Спартак». «Быки» потерпели крупное поражение со счетом 0:3. После 17 туров чемпионата России подопечные Мусаева набрали 38 баллов и занимают второе место в турнирной таблице.
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