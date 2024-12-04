​Кавазашвили обвинил «Зенит» в кадровом пиратстве

Экс-голкипер московского «Спартака», ветеран советского футбола Анзор Кавазашвили считает питерский «Зенит» кадровым пиратом. Он посетовал на то, что питерцы быстро переманивают всех перспективных игроков, в результате чего доминируют в российском футболе. В последний раз кто-то другой, а не «Зенит», выиграл российский чемпионат далёком уже в 2018 году.

- Сегодня «Зенит» действует не совсем как джентльмен. У них достаточно сильный состав и много хороших исполнителей. Но только появится какой-то футболист, который удивляет своим талантом, то они сразу покупают его и глушат, чтобы он не играл, - цитирует слова Кавазашвили Vprognoze.ru.

В настоящий момент «Зенит» также лидирует в российском чемпионате, в котором прошли семнадцать туров.