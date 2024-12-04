​Тарханов: «Ари взяли для возвращения в РПЛ»

Хорошо знакомый российским любителям футбола бразильский экс-нападающий Ари стал спортивным директором «Торпедо». Это событие прокомментировал экс-наставник московского «Спартака» Александр Тарханов, который внимательно следит за происходящим в небезразличном ему клубе. Тарханов считает, что клуб вынашивает амбициозные цели, поэтому и пригласили Ари:

- Наверное, его взяли, чтобы команда выходила в Премьер-лигу. Поэтому бразильский рынок он хорошо знает и может помочь. Сейчас из всех регионов нужно выбирать из Южной Америке, - цитирует слова Тарханова Vprognoze.ru.

Тарханов тренировал «Торпедо» в конце 90-х годов.