Непомнящий: «Пьянич примитивно играет в ЦСКА»

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался об игре боснийского полузащитника московского ЦСКА Миралема Пьянича.
«Пьянич пока меня не убедил. Складывается ощущение, что он играет в ритме, который выгоден и удобен ему, а не команде. Он действует слишком просто, я бы даже сказал примитивно», - передает слова специалиста Legalbet.
В нынешнем сезоне Миралем поучаствовал в десяти поединках «армейского» коллектива и отметился лишь одной голевой передачей.
После 17 туров чемпионата России ЦСКА набрал 28 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице.
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