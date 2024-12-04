Хомуха высказался о кризисе «Локомотива»

Экс-футболист национальной сборной России Дмитрий Хомуха поделился мнением об игре московского «Локомотива» в последних поединках.
«Весь состав провалился в нестабильность? Раз команда регулярно теряет очки, то да. Но в этой ситуации нельзя разделять тренерский штаб, футболистов и руководство. Надо воспринимать все в совокупности», - передает слова эксперта Metaratings.ru.
Напомним, что «железнодорожники» потерпели три поражения подряд. После 17 туров Премьер-лиги «Локомотив» набрал 34 балла и располагается на четвертой строчке в турнирной таблице. Подопечные Михаила Галактионова отстают от лидирующего петербургского «Зенита» на пять очков.
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